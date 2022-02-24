От танков до автоколонн: кадры выдвижения техники ВС РФ на границе с Украиной
Сегодня утром после обращения президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Украине войска на приграничных территориях пришли в движение. В заданном направлении выдвинулась бронетехника и автомобили материального обеспечения, в воздух поднялась авиация.
Вертолеты армейской авиации курсируют в сторону границы. Среди них Ка-52 «Аллигатор», Ми-24 и Ми-8 с вооружением. Все они летят на предельно малой высоте, а иногда будто бы вплотную к земле.
В сторону границы двигаются колонны с топливом, основные силы уже давно в движении, и им требуется заправить баки. Техники много, и не вся помещается на дорогах общего пользования. Все поля и обочины сейчас испаханы гусеницами. Направление движения одно - в сторону КПП.
Россия начала специальную военную операцию на Украине после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в экстренном обращении в четверг.
В Минобороны России заявили, что мирному населению Украины ничего не угрожает - удары наносятся исключительно по войскам и объектам военной инфраструктуры. При этом в оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что позиции сложивших оружие подразделений ВСУ не подвергаются ударам.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов