От танков до автоколонн: кадры выдвижения техники ВС РФ на границе с Украиной

Сегодня утром после обращения президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Украине войска на приграничных территориях пришли в движение. В заданном направлении выдвинулась бронетехника и автомобили материального обеспечения, в воздух поднялась авиация.

Вертолеты армейской авиации курсируют в сторону границы. Среди них Ка-52 «Аллигатор», Ми-24 и Ми-8 с вооружением. Все они летят на предельно малой высоте, а иногда будто бы вплотную к земле.

В сторону границы двигаются колонны с топливом, основные силы уже давно в движении, и им требуется заправить баки. Техники много, и не вся помещается на дорогах общего пользования. Все поля и обочины сейчас испаханы гусеницами. Направление движения одно - в сторону КПП.

Россия начала специальную военную операцию на Украине после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в экстренном обращении в четверг.

В Минобороны России заявили, что мирному населению Украины ничего не угрожает - удары наносятся исключительно по войскам и объектам военной инфраструктуры. При этом в оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что позиции сложивших оружие подразделений ВСУ не подвергаются ударам.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов