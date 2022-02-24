Минобороны России: средства противовоздушной обороны ВС Украины подавлены

Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя», - заявили в Минобороны.

Также там отметили, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности, добавили в министерстве.

Ранее в ведомстве заявили, что ВС РФ не наносят никаких ударов по украинским городам, угрозы гражданскому населению нет. В Минобороны отметили, что высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью.

Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

Текст подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов