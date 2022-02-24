В Минобороны РФ заявили, что военные погранслужбы Украины не оказывают сопротивления

Военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают никакого сопротивления российским подразделениям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают», - сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны украинских вооруженных сил подавлены, а военная инфраструктура авиационных баз выведена из строя. В ведомстве подчеркнули, что информация о якобы сбитом над Украиной российском самолете не соответствует действительности.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ не наносят никаких ударов по украинским городам, угрозы гражданскому населению нет. В Минобороны отметили, что высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.



Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.