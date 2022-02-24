В МО РФ предупредили о проведенных постановочных видеосъемках с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения Украины

В Минобороны России заявили о провокации украинских спецлужб по лекалам «Белых касок».

«Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок"», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные украинским спецслужбам телеграмм-каналы и социальные сети.

Целью при этом, как заявил он, является обвинение России в якобы не избирательных и непропорциональных ударах для запугивания мирного населения. Все это сделано для того, чтобы транслировать эти материалы на западных каналах.

Также Конашенков сообщил, что войска ЛНР и ДНР перешли в наступление при огневой поддержке Вооруженных сил России. В результате прорван передний край эшелонированной и хорошо оборудованной в инженерном смысле обороны вооруженных сил Украины.

По словам Конашенкова, группировка ДНР, наступая на Волноваху, смогла продвинуться до 3 километров, а группировка ЛНР, атакующая населенный пункт Счастье, продвинулась на расстояние до 1,5 километров.

Также в В Минобороны России сообщили, что ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов