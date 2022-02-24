Лукашенко заявил, что военное руководство Украины предупреждали о спецоперации

Военное руководство Украины было предупреждено о возможности специальной операции России, однако не предприняло никаких действий. Об этом на оперативном совещании с военными заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он уточнил, что в ночь накануне операции представитель военного руководства Украины «попросился на разговор». По словам Лукашенко, от его имени представителю предложили «связаться с министром обороны и Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня».

«Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву», - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что в истории уже были примеры, когда один звонок помог предотвратить вооруженное столкновение.

«Были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил, и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!» - заключил Лукашенко.

Ранее президент РБ заявил, что белорусские войска не принимают участия в специальной военной операции по защите Донбасса, которую проводит Россия.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

В Министерстве обороны России заявили, что ударов по городам Украины не наносится и мирному населению страны ничего не угрожает. По данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Огонь по сложившим оружие подразделениям ВСУ не ведется, подчеркнули в ведомстве.