Лукашенко заявил, что Белоруссия не принимает участия в спецоперации РФ по защите Донбасса

Белорусские войска не принимают участия в специальной военной операции по защите Донбасса, которую проводит Россия. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», - приводит его слова агентство БелТА.

Ранее в социальных сетях появлялась неподтвержденная информация о том, что России в Донбассе помогает Белоруссия. Распространяли эти сообщения западные и украинские СМИ.

О начале специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин объявил утром 24 февраля. По последним данным Министерства обороны России, подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. В ведомстве отметили, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены.