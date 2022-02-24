Минтранс заявил, что поможет всем желающим уехать с юга России

Министерство транспорта России вывезет всех желающих с юга России поездами и автобусами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что до 2 марта на юге России приостановлена работа 12 аэропортов. Временно перестанут принимать пассажиров воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.

«Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом. Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана», - говорится в сообщении Минтранса.

Ведомство создало оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны. В работе обещают задействовать все необходимые службы, в том числе волонтеров.

Решение о приостановке работы аэропортов на юге РФ было принято после заявления Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.