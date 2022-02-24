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Аксенов заявил, что эвакуация из приграничных районов Крыма не проводится

Анна Касаткина
11:52 24.02.2022
Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает, подчеркнул глава республики.
Аксенов заявил, что эвакуация из приграничных районов Крыма не проводится
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Эвакуация населения из приграничных районов Крыма не проводится, однако тем, кто захочет выехать, будет оказана помощь. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Тем не менее приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма», - написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов подчеркнул, что жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает, если бы такая угроза была, то соответствующие решения были бы предприняты немедленно.

Режим повышенной готовности в Крыму вводится для возможности упрощенного решения возникающих задач, добавил глава республики.

Ранее Аксенов сообщил «Звезде», что на территорию полуострова не залетело ни одной пули или снаряда. Он призвал крымчан к спокойствию.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

В Министерстве обороны России заявили, что ударов по городам Украины не наносится и мирному населению страны ничего не угрожает.

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