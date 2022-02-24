Глава Крыма сообщил, что на территорию полуострова не залетело ни одной пули или снаряда

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил «Звезде», что на территорию полуострова не залетело ни одной пули или снаряда, населению ничего не угрожает.

«Ни один снаряд, ни одна пуля на территорию на территорию Республики Крым не попали. На сегодняшний день нам ничего не угрожает. Вооруженные силы России выполняют задачи на сопредельной территории», - сказал Аксенов.

Он призвал крымчан к спокойствию. По словам Аксенова, временно прекращены занятия в школах и детсадах в в Ленинском, Черноморском, Красноперекопском, Раздолинском и Джанкойском районах, а также во входящих в них городах.

Также Аксенов заверил, что жизни и здоровью населения Крыма ничего не угрожает, и выразил уверенность в победе Вооруженных сил России.