Захарова предложила британцам «отдохнуть» в ответ на предложение помощи Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Великобритании «отдохнуть» в ответ на предложение помощи Украине в самозащите. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В МИД Британии ранее заявили, что собираются помогать Украине в самообороне, хотя она и не является членом НАТО.

«Вы уже помогли. Отдыхайте», - оценила Захарова сообщение британского министерства.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По его словам, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

В Минобороны России заявили, что мирному населению Украины ничего не угрожает, Вооруженные силы РФ не наносят ударов по украинским городам. Там отметили, что, по данным средств разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются, подчеркнули в ведомстве.