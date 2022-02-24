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В ЛНР сообщили о том, что украинские военные массово покидают позиции

Светлана Иванова
10:54 24.02.2022
ВСУ в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции по всей линии соприкосновения, заявили в Народной милиции ЛНР.
В ЛНР сообщили о том, что украинские военные массово покидают позиции
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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В Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции по всей линии соприкосновения. В Донецке указали, что в районе Николаевки идут наступательные действия и украинские военные несут потери и покидают позиции, передает РИА Новости.

Утром в четверг, 24 февраля, российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите территорий Донбасса. Глава государства подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства требуют от РФ решительных и незамедлительных действий. Путин добавил, что целью операции является защита жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

Ранее в Минобороны заверили, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, поэтому угрозы гражданскому населению нет. В российском оборонном ведомстве отметили, что средства ПВО ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиационных баз выведена из строя. 

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