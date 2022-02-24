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В Минобороны РФ назвали «полным враньем» заявления главкома ВСУ о потерях авиации и бронетехники России

10:49 24.02.2022
Как заявили в Минобороны России, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, при этом на месте бросается вооружение. 
В Минобороны РФ назвали «полным враньем» заявления главкома ВСУ о потерях авиации и бронетехники России
© Фото: Валерий Залужный, Facebook
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Заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о потерях российских самолетов и бронетехники - полное вранье. Об этом сообщает Минобороны России.

«Заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является полным враньем», - говорится в сообщении. 

Как заявили в Минобороны России, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, при этом на месте бросается вооружение. 

«Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», - сообщает Минобороны РФ.

Высокоточное оружие Вооруженных сил России выводит из строя исключительно военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооруженных сил Украины. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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