Басурин рассказал о ситуации в ДНР после начала военной операции

Пресс-секретарь военного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал телеканалу «Звезда» о продолжении боев.

«Идут бои. В Донецке очень слышно. Специальная военная операция, которая проходит, нам помогает», - отметил он.

Ранее Басурин сообщил, что численность иностранных наемников на Украине может составлять несколько сотен человек. Точное число, по его словам, не сможет сказать даже Киев. Также Басурин сообщил: заявления Киева о том, что гражданские объекты на территории Украины подвергаются ударам, не соответствуют действительности.

В Министерстве обороны России рассказали, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены. Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и призвал украинских военнослужащих сложить оружие.