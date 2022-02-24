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Басурин назвал ложью заявления Киева об ударах по гражданским объектам на Украине

Анна Касаткина
10:00 24.02.2022
Специальная военная операция РФ в Донбассе стала ответом на агрессивные действия Украины, подчеркнул он.
Басурин назвал ложью заявления Киева об ударах по гражданским объектам на Украине
© Фото: Valery Lukyanov, RussianLook, globallookpress
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Заявления Киева о том, что гражданские объекты на территории Украины подвергаются ударам, не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Заявления украинской стороны о том, что уничтожаются гражданские объекты, - это ложь. Уничтожаются только военные объекты», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Басурин добавил, что восемь лет агрессии Киева по отношению к Донбассу вынудили глав республик обратиться за помощью к России. Специальная военная операция стала ответом на агрессивные действия.

Ранее в Минобороны России опровергли данные о том, что над территорией Украины сбит российский самолет. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя, отметили в ведомстве.

Уточняется, что ВС РФ не наносят никаких ударов по украинским городам, угрозы гражданскому населению нет. В Минобороны добавили, что высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

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