В ЛНР заявили о двух сбитых украинских Су-24

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сбила два бомбардировщика Су-24 Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Сбито два Су-24 ВСУ вблизи поселков Смелое и Степовое», - сообщает Народная милиция ЛНР в Telegram.

Ранее в Минобороны России опровергли данные о том, что над территорией Украины сбит российский самолет. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя, отметили в ведомстве.

Уточняется, что ВС РФ не наносят никаких ударов по украинским городам, угрозы гражданскому населению нет. В Минобороны добавили, что высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.