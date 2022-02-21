В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли два населенных пункта запрещенными снарядами

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что украинская армия утром в понедельник, 21 февраля, обстреляла сразу два населенных пункта боеприпасами, запрещенными Минскими соглашениями.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации, атаке подверглись поселок Старомихайловка и населенный пункт Петровское. По первому, как заявили в ДНР, ВСУ выпустили 14 мин запрещенного калибра 120 миллиметров, по второму – 26 мин, а также 3 гранаты из реактивного противотанкового гранатомета и 31 гранату из автоматического станкового гранатомета.

О том, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по ДНР и ЛНР, представители непризнанных республик сообщили 17 февраля. На следующий день главы ДНР и ЛНР объявили о эвакуации жителей Донбасса на территорию России. По последним данным, границу с РФ пересекли уже более 53 тысяч беженцев.

Ранее сообщалось об обстрелах в ЛНР. В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации заявили, что в результате ударов ВСУ вечером 20 февраля погибли два человека.