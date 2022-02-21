Путин поддержал решение о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил о необходимости принять решение о признании Донецкой и Луганской народных республик.

«Те, кто встал на путь кровопролития, насилия, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения Донбасса, кроме военного. В этой связи считаю необходимым принять давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость ДНР и ЛНР», - сказал Путин.

Глава государства попросил Федеральное Собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик.

Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Ранее Пушилин обратился к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР. Он подчеркнул, что киевские власти приняли решение о силовом решении конфликта. По словам лидера республики, в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям.

Впоследствии Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость ЛНР. Он подчеркнул, что республика избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи со стороны РФ.