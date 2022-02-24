Белый дом: не существует сценария, при котором США отправят войска на Украину для войны с РФ

Власти Соединенных Штатов ни при каких обстоятельствах не собираются отправлять американские войска на Украину для вооруженного противостояния России. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не знаю, сколько еще раз мне придется это повторить: не существует сценария, при котором президент (США Джо Байден - Прим. ред.) отправит американские войска воевать на Украине против России», - сказала она во время брифинга.

Псаки при этом подчеркнула, что Байден эту позицию менять не намерен.

«Мы не будем воевать с Россией и не станем размещать войска на Украине, чтобы они сражались с Россией», - резюмировала представитель американской администрации.

Президент РФ Владимир Путин ранее пописал указ о признании ЛНР и ДНР. Также российский лидер подписал договоры с главами республик Донбасса о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Двадцать второго февраля Совет Федерации ратифицировал их.

В среду, 23 февраля, руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина обязана добровольно отвести силы от линии соприкосновения в Донбассе. Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении атак ВСУ.