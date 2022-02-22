Совфед дал согласие на использование ВС РФ за рубежом

Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Решение было принято единогласно, за него проголосовали 153 сенатора.

«Давая наше согласие наше на использование Вооруженных Сил, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик», - заявила Валентина Матвиенко.

Ранее в Совет Федерации поступило обращение президента России об использовании российской армии за рубежом.

Накануне, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

Впоследствии российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза по вопросу признания независимости ЛНР и ДНР. Спустя несколько часов глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором он заявил о необходимости признания двух республик, после чего подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками. За данное решение проголосовали все сенаторы.