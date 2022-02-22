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В МИД РФ заявили, что Россия 8 лет предпринимала все усилия для урегулирования в Донбассе

Андрей Аркадьев
18:52 22.02.2022
Мюнхенская конференция стала доказательством коллективного нежелания либо неспособности Запада играть по правилам минских договоренностей, отметила официальный представитель МИД РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия на протяжении восьми лет предпринимала усилия, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем на основе минских договоренностей. Об этом рассказала «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Восемь лет мы использовали все возможности по-настоящему, это точно. Я, как свидетель всех переговоров, могу заверить: все переговоры российской стороны проходили с подробнейшим изложением не просто нашей позиции как участников "нормандского формата", как представителей страны, которая находится в контактной группе. А в том числе страны, которая знает, что там происходит, обладает информацией», - сказала Захарова.

Она добавила, что прошедшая в 2022 году Мюнхенская конференция в Германии стала доказательством коллективного нежелания либо неспособности Запада играть по правилам минских договоренностей и предпринимать усилия к тому, чтобы заставить Киев выполнять свои обязательства.

«Если люди, которые призваны представлять свои страны, призывать, побуждать Киев к выполнению обязательств, считают, что преступления, совершенные в Донбассе в связи с массовыми убийствами, с обстрелами, смешны, мы разве можем рассчитывать на какую-то посредническую роль? Да даже не на посредническую, а на объективную оценку?» - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова предложила людям, утверждающим, что проблема геноцида Донбасса смешна, ознакомиться с материалами, которые направила Россия.

«Люди, которые все видели в своей жизни, смотреть это не могут», - подчеркнула она.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что Вооруженные силы Украины обстреливают их территорию. Республики Донбасса объявили всеобщую эвакуацию своих граждан в Россию. Многих беженцев приняла Ростовская область. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации и попросили Россию признать независимость республик.

Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин на заседании выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Чуть позже глава государства выступил с телеобращением к россиянам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет народных республик. После обращения президент РФ подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

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