Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Переворот, агрессия и санкции: в Совфеде напомнили о событиях до признания ДНР и ЛНР

Ян Брацкий
02:14 23.02.2022
По мнению зампреда комитета СФ по международным делам Андрея Климова, у киевских властей еще есть возможность приступить к реальным переговорам по деэскалации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик не предполагает роста агрессии в регионе. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Агрессию наращивает та сторона, которая сначала устроила государственный переворот, кстати, ровно в ночь с 21 на 22 февраля в 2014 году. Тогда были сорваны первые соглашения, которые гарантировались руководством Польши, ФРГ и Франции. Они были сорваны по вине западных кураторов этого переворота. Тогда за Украину отвечал вице-президент Джо Байден в администрации Барака Обамы. Это главные отцы того, что произошло восемь лет назад», - сказал Климов.

Продолжением переворота стала гражданская война, развязанная на юго-востоке Украины, добавил он. При помощи России был инициирован минский процесс, подписаны соответствующие документы. Но минские соглашения, отметил Климов, предполагали основные действия в течение 2015 года.

«Владимир Зеленский ничего не сделал, ситуацию усугубил, а сами киевские власти еще и публично стали заявлять о том, что хотят отобрать у нас часть российских территорий. В этих условиях мы пошли навстречу обращениям реальных представителей ДНР и ЛНР. Сегодня были ратифицированы договоры и чтобы никому не было повадно, мы дали санкцию президенту страны, при необходимости, использовать Вооруженные силы за пределами России», - добавил сенатор.

Что касается санкций, отметил гость эфира программы «Между тем», они были бы введены против официальной Москвы в любом случае.

«Американские законы сейчас предусматривают ежеквартальное введение санкций против России по любому поводу. Сегодня есть реальная возможность для режима в Киеве остановиться и приступить к договоренностям, чтобы обеспечить реальный мир и безопасность на европейском континенте», - заверил Климов.

Решение о признании независимости ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял 21 февраля после заседания Совета безопасности РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик.

Днем позже Госдума РФ единогласно ратифицировала соглашения о дружбе и сотрудничестве с Луганской и Донецкой народными республиками. Как рассказали в МИД РФ, договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР заключаются на 10 лет с возможностью продления на пятилетние периоды. Кроме того, при обоюдном согласии сторон соглашение может быть изменено или дополнено.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:51 В стране и мире
Видео
Путин ответил на вопрос об использовании ВС РФ за рубежом
18:56 В стране и мире
Видео
Панков заявил, что ситуация в ДНР и ЛНР имеет тенденцию к обострению
17:16 Спорт
Видео
Хоркина назвала последствия пропуска российскими «художницами» этапа Гран-при в Киеве
18:31 В стране и мире
Видео
Захарова высказалась о размещении российских военных баз в Донбассе
15:48 В стране и мире
Кехман рассказал о состоянии госпитализированной с COVID-19 Дорониной
Популярное
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах Пембой и Кура
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.