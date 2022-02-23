Переворот, агрессия и санкции: в Совфеде напомнили о событиях до признания ДНР и ЛНР

Признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик не предполагает роста агрессии в регионе. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Агрессию наращивает та сторона, которая сначала устроила государственный переворот, кстати, ровно в ночь с 21 на 22 февраля в 2014 году. Тогда были сорваны первые соглашения, которые гарантировались руководством Польши, ФРГ и Франции. Они были сорваны по вине западных кураторов этого переворота. Тогда за Украину отвечал вице-президент Джо Байден в администрации Барака Обамы. Это главные отцы того, что произошло восемь лет назад», - сказал Климов.

Продолжением переворота стала гражданская война, развязанная на юго-востоке Украины, добавил он. При помощи России был инициирован минский процесс, подписаны соответствующие документы. Но минские соглашения, отметил Климов, предполагали основные действия в течение 2015 года.

«Владимир Зеленский ничего не сделал, ситуацию усугубил, а сами киевские власти еще и публично стали заявлять о том, что хотят отобрать у нас часть российских территорий. В этих условиях мы пошли навстречу обращениям реальных представителей ДНР и ЛНР. Сегодня были ратифицированы договоры и чтобы никому не было повадно, мы дали санкцию президенту страны, при необходимости, использовать Вооруженные силы за пределами России», - добавил сенатор.

Что касается санкций, отметил гость эфира программы «Между тем», они были бы введены против официальной Москвы в любом случае.

«Американские законы сейчас предусматривают ежеквартальное введение санкций против России по любому поводу. Сегодня есть реальная возможность для режима в Киеве остановиться и приступить к договоренностям, чтобы обеспечить реальный мир и безопасность на европейском континенте», - заверил Климов.

Решение о признании независимости ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял 21 февраля после заседания Совета безопасности РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик.

Днем позже Госдума РФ единогласно ратифицировала соглашения о дружбе и сотрудничестве с Луганской и Донецкой народными республиками. Как рассказали в МИД РФ, договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР заключаются на 10 лет с возможностью продления на пятилетние периоды. Кроме того, при обоюдном согласии сторон соглашение может быть изменено или дополнено.