Путин заявил, что Минских соглашений теперь не существует
© Фото: ТРК "Звезда"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минских соглашений теперь не существует, Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики.
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Путин заявил, что Минских соглашений теперь не существует
© Фото: ТРК "Звезда"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минских соглашений теперь не существует, Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики.
В ДPУГИХ CMИ
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