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Байден признал, что санкции против России ударят по экономике США

Виктория Ивашечкина
23:09 22.02.2022
Ранее президент США заявил о том, что вводится новый пакет ограничений в связи с признанием РФ ДНР и ЛНР.
Байден признал, что санкции против России ударят по экономике США
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Американские санкции против России ударят по США, но Вашингтон сделает все необходимое для защиты экономики Штатов. Об этом заявил президент страны Джо Байден в ходе выступления во вторник, 22 февраля, в Белом доме. 

«Я собираюсь предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу», - сказал он.

По словам американского лидера, США и их союзники едины «в нашем понимании безотлагательности и серьезности угрозы, которая Россия создают глобальному миру и стабильности».

Байден также отметил, что его администрация внимательно следит за поставками энергоносителей для того, чтобы подготовиться к любым возможным перебоям, и координирует свои действия с производителями нефти, чтобы помочь смягчить скачки цен.

Ранее Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят ряд новых санкций против Российской Федерации. Американский лидер предупредил, что Вашингтон будет ужесточать их в зависимости от того, какие действия будет предпринимать Москва по отношению к Украине.

Байден уточнил, что Соединенные Штаты планируют в среду введение санкций в отношении элит России, во вторник - в отношении ВЭБ.

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