Байден признал, что санкции против России ударят по экономике США

Американские санкции против России ударят по США, но Вашингтон сделает все необходимое для защиты экономики Штатов. Об этом заявил президент страны Джо Байден в ходе выступления во вторник, 22 февраля, в Белом доме.

«Я собираюсь предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу», - сказал он.

По словам американского лидера, США и их союзники едины «в нашем понимании безотлагательности и серьезности угрозы, которая Россия создают глобальному миру и стабильности».

Байден также отметил, что его администрация внимательно следит за поставками энергоносителей для того, чтобы подготовиться к любым возможным перебоям, и координирует свои действия с производителями нефти, чтобы помочь смягчить скачки цен.

Ранее Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят ряд новых санкций против Российской Федерации. Американский лидер предупредил, что Вашингтон будет ужесточать их в зависимости от того, какие действия будет предпринимать Москва по отношению к Украине.

Байден уточнил, что Соединенные Штаты планируют в среду введение санкций в отношении элит России, во вторник - в отношении ВЭБ.