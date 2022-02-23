«Как снег на голову»: Пушилин высказался о признании РФ независимости ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что признание Россией независимости республики было «как снег на голову».

«Мы долго ждали признания, но все равно это как снег на голову. Вот точно. И теперь работы огромнейший пласт», - рассказал Пушилин на брифинге в Донецке.

Напомним, Россия указами президента Владимира Путина в понедельник, 21 февраля, признала независимость ДНР и ЛНР. Глава государства подписал договоры о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации России разрешил президенту использовать Вооруженные силы страны за рубежом, исходя из того, что это будут миротворческие силы, призванные сохранять мир и стабильность на территории Донбасса.

Ранее Денис Пушилин заявил, что границы Донецкой Народной Республики будут находиться в пределах Донецкой области. По его словам, Конституция ЛНР содержит аналогичное требование к определению границ в рамках Луганской области.