Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры в среду, 23 февраля.

«Такой разговор планируется», - подтвердил Песков РИА Новости.

Ранее Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Владимирым Путиным после онлайн-саммита Североатлантического альянса по Украине, запланированного на среду.

Кроме того, несколькими днями ранее турецкий лидер заявил, что хочет предложить Владимиру Путину идею провести трехстороннюю встречу с ним и украинским коллегой Владимиром Зеленским в Турции.

РФ указами президента Владимира Путина в понедельник, 21 февраля, признала независимость ДНР и ЛНР. Глава государства также подписал договоры о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации России разрешил президенту использовать Вооруженные силы страны за рубежом, исходя из того, что это будут миротворческие силы, призванные сохранять мир и стабильность на территории Донбасса.