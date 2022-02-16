Эрдоган хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет предложить Владимиру Путину идею провести трехстороннюю встречу с ним и украинским коллегой в Турции. Об этом турецкий президент сообщил в самолете по прибытии из ОАЭ.

«Если господин Путин так же положительно подойдёт к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться», - приводит слова Эрдогана РИА Новости.

По словам турецкого президента, Владимир Зеленский положительно относится к идее провести трехстороннюю встречу.

Ранее президент Турции подтвердил, что Анкара намерена на своей территории провести встречу главы российского государства Владимира Путина с президентом Украины в турецкой столице.