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В ДНР заявили, что ремонтная бригада и представители республики в СЦКК попали под обстрел у электроподстанции

Иван Линдеманн
12:05 23.02.2022
Пострадавших нет. Детали уточняются. В представительстве сообщили, что украинская сторона нарушила гарантии безопасности.
В ДНР заявили, что ремонтная бригада и представители республики в СЦКК попали под обстрел у электроподстанции
© Фото: DefenceU, twitter
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Наблюдатели ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины, а также ремонтная бригада энергетиков попали под обстрел. Об этом сообщили в представительстве в СЦКК.

Отмечается, что инцидент произошел в ходе работ на электроподстанции в Старомихайловке, для которых, как утверждают в ЛНР, украинская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии безопасности.

«Пострадавших нет. Детали уточняются», - сказано в сообщении представительства в Telegram.

Ранее в представительстве ЛНР сообщили, что в районе троллейбусного депо в 04:15 утра в 70 метрах от склада пиротехники произошел взрыв. Позднее в соцсетях появились кадры с предполагаемого места происшествия.

Кроме того, в ДНР заявили, что впервые с 2018 года украинские силовики применили в обстреле Донецка РСЗО «Град». Также появилась информация, что у нескольких населенных пунктов в Донбассе украинские военнослужащие разместили танки, боевые бронированные машины и боевые машины пехоты.

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