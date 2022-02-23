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Представительство ЛНР показало кадры с предполагаемого места взрыва в центре Луганска

Иван Линдеманн
09:27 23.02.2022
Сообщается, что инцидент произошел сегодня в районе троллейбусного депо в 04:15 утра в 70 метрах от склада пиротехники.
© Видео: ЛуганскИнформЦентр, Telegram © Фото: ЛуганскИнформЦентр, Telegram
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Кадры с предполагаемого места взрыва в центре Луганска появились в социальных сетях. Их опубликовал Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр».

Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, инцидент произошел сегодня в районе троллейбусного депо в 04:15 утра в 70 метрах от склада пиротехники.

«Если бы сдетанировали пиротехнические изделия, могли бы быть более глобальные последствия, которые могли привести к большому количеству жертв среди мирного населения», - отметил офицер СЦКК Алексей Гетманский.

Сообщается, что представительство ЛНР в СЦКК квалифицировало взрыв как теракт со стороны Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в СЦКК заявили, что ВСУ менее чем за час обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике.

Напомним, что накануне Совет Федерации разрешил президенту РФ Владимиру Путину использовать Вооруженные силы страны за рубежом. Заместитель министра обороны Николай Панков отметил, что власти Украины встали «на путь насилия и кровопролития», акцентировал внимание на том, что на границах Донецкой и Луганской народных республик создана 60-тысячная военная группировка, включая тяжелую бронетехнику, ракетные комплексы и системы залпового огня.

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