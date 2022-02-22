В ДНР заявили, что украинские силовики впервые с 2018 года применили РСЗО по Донецку

Впервые с 2018 года украинские силовики применили в обстреле Донецка РСЗО «Град», заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Впервые с 2018 года противник применил РСЗО: 15:10 - н.п. Водяное - г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", 12 снарядов калибром 122 мм», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что Вооруженные силы Украины обстреливают их территорию. Республики Донбасса объявили всеобщую эвакуацию своих граждан в Россию. Многих беженцев приняла Ростовская область.

В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации и попросили Россию признать независимость республик.

Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин на заседании выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя какое-то время глава государства выступил с телеобращением к россиянам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет народных республик. После обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.