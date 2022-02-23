В ДНР сообщили о размещении украинскими силовиками танков у поселков в Донбассе

У нескольких населенных пунктов в Донбассе украинские военнослужащие разместили танки, боевые бронированные машины и боевые машины пехоты. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики.

«Боевики разместили семь танков Т-64 вблизи Воздвиженки и две боевые бронированные машины вблизи Майорска. Боевики разместили одну боевую машину пехоты БМП-1 вблизи Новотроицкого», - приводят его слова РИА Новости.

Обстановка в Донбассе в последнее время резко обострилась. И на Украине, и в самопровозглашенных республиках заявляют об обстрелах. Сегодня в Луганске сообщили о мощном взрыве около троллейбусного депо. Позднее представительство ЛНР показало видео с предполагаемого места происшествия.

Также сегодня стало известно, что из-за признания Россией ЛНР и ДНР в Верховную раду внесли законопроект о закрытии границы Украины с РФ и Белоруссией.