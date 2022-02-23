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В ДНР сообщили о размещении украинскими силовиками танков у поселков в Донбассе

Иван Линдеманн
10:34 23.02.2022
Также, по данным Народной милиции, ВСУ разместили у трех населенных пунктов боевые бронированные машины и боевые машины пехоты.
В ДНР сообщили о размещении украинскими силовиками танков у поселков в Донбассе
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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У нескольких населенных пунктов в Донбассе украинские военнослужащие разместили танки, боевые бронированные машины и боевые машины пехоты. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики.

«Боевики разместили семь танков Т-64 вблизи Воздвиженки и две боевые бронированные машины вблизи Майорска. Боевики разместили одну боевую машину пехоты БМП-1 вблизи Новотроицкого», - приводят его слова РИА Новости.

Обстановка в Донбассе в последнее время резко обострилась. И на Украине, и в самопровозглашенных республиках заявляют об обстрелах. Сегодня в Луганске сообщили о мощном взрыве около троллейбусного депо. Позднее представительство ЛНР показало видео с предполагаемого места происшествия.

Также сегодня стало известно, что из-за признания Россией ЛНР и ДНР в Верховную раду внесли законопроект о закрытии границы Украины с РФ и Белоруссией.

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