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Украина начала призыв резервистов в возрасте от 18 до 60 лет

Иван Линдеманн
11:49 23.02.2022
На случай неявки резервиста или игнорирования телефонных звонков и повесток предусмотрены административная и уголовная ответственность.
Украина начала призыв резервистов в возрасте от 18 до 60 лет
© Фото: Евгений Котенко, РИА Новости
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Украина начала призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом говорится на странице Сухопутных войск ВС страны в Facebook.

«Это будут и офицеры, и рядовые, и сержантский штаб. Набор начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы - 1 год», - отмечается в сообщении.

Также на сайте сказано, что резервисты оперативной группы будут служить в тех воинских частях, в которых служили раньше. На случай неявки резервиста или игнорирования телефонных звонков и повесток предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Призыв резервистов в особый период накануне объявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас нет нужны во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию.

В среду, 23 февраля, МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию России. А в Верховную раду внесли законопроект о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссией.  

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