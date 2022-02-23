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Зеленский объявил призыв резервистов

Ян Брацкий
00:10 23.02.2022
По словам президента Украины, это необходимо для того, чтобы доукомплектовать регулярную армию.  
Зеленский объявил призыв резервистов
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил призыв резервистов в особый период. Издан соответствующий указ. По словам Зеленского, сейчас нет нужны во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию.

«На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период», - сказал украинский глава в обращении к нации, которое транслировал телеканал «Рада».

В минувший понедельник, 21 февраля, президент Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик и подписал соответствующий указ. После этого, глава российского государства подписал с главами ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник, 22 февраля, Госдума единогласно ратифицировала эти документы. 

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