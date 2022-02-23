МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть территорию России. Документ опубликован на сайте ведомства.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, которая может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, немедленно покинуть ее территорию», - сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в России.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссией. В пояснительной записке сказано, что эти меры обусловлены тем, что РФ признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил призыв резервистов в особый период. По его словам, сейчас нет нужны во всеобщей мобилизации, нужно доукомплектовать армию. Сегодня Генеральный штаба ВС Украины сообщил, что страна начала призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет.