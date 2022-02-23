Помпео указал на ошибки Байдена в ситуации вокруг Украины

Причиной эскалации ситуации вокруг Украины стало недальновидная политика президента США Джо Байдена в отношении России, ему следовало усилить санкционное давление. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

По его словам, Байдену следовало остановить «Северный поток - 2» несколько месяцев назад и ввести «реальные» санкции.

«Я видел, что президент подписал вчера вечером (21 февраля. - Прим.ред.). Я должен сказать, что Владимир Путин, наблюдая за введением санкций для этих двух частей Украины (Донецкой и Луганской народных республик. - Прим.ред.), рассматривал это как зеленый свет для продолжения агрессии», - заявил Помпео.

Президент США Джо Байден вечером 22 февраля объявил, что Соединенные Штаты вводят ряд новых санкций против Российской Федерации. Американский лидер предупредил, что Вашингтон будет ужесточать их в зависимости от того, какие действия будет предпринимать Москва по отношению к Украине.

РФ указами президента Владимира Путина в понедельник, 21 февраля, признала независимость ДНР и ЛНР. Глава государства также подписал договоры о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Во вторник Совет Федерации России разрешил президенту использовать Вооруженные силы страны за рубежом, исходя из того, что это будут миротворческие силы, призванные сохранять мир и стабильность на территории Донбасса.