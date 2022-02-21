СМИ узнали о новых американских санкциях против РФ

Администрация США подготовила новый пакет санкций в отношении РФ, который заработает в случае ее «вторжения» на Украину. Санкции запретят американским банкам обрабатывать трансакции для крупных российских банков, со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Как уточняется в материале, эти меры сократят «корреспондентские» отношения между банками двух стран, составляющие основу глобальных денежных переводов. Целью ограничений является нанесение ущерба российской экономике.

Кроме того, сообщают источники издания, в США планируют ввести санкции против некоторых российских лиц и компаний путем включения в черный список (SDN-лист). Таким образом они будут исключены из банковской системы США, им запретят торговать с американской стороной, а также заморозят их активы в Штатах.

Западные страны в последнее время выражают обеспокоенность по поводу «агрессивный действий» России у границы с Украиной. Москва неоднократно отвергла заявления о готовящемся «вторжении» в страну и указывала, что они используются как предлог для размещения вблизи российских границ военной техники НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал целью западных санкций торможение развития России и Белоруссии. Он подчеркнул, что оппоненты РФ занимаются недобросовестной конкуренцией.