В Госдуме предрекли мир и спокойствие в Донбассе после признания Россией независимости республик

После признания Россией независимости Донбасса в самопровозглашенных ДНР и ЛНР воцарится мир и спокойствие. Так считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Указ о признании независимости республик президент России подписал накануне. Водолацкий рассказал, как в Донбассе встретили эту новость.

«Они плакали от радости, от того, что наконец-то их мучения закончились, что их мужья и сыновья, которые остались в Донбассе защищать свою землю с оружием в руках, останутся живы. Подписанный президентом России и главами республик документ говорит о том, что сегодня эти территории находятся под защитой РФ со всеми вытекающими последствиями», - объяснил депутат.

Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя объяснил, почему Россией было принято решение признать независимость ДНР и ЛНР. По его словам, Донбасс находится на пороге военной авантюры со стороны Украины, Россия этого допустить не может.

Также он сообщил, что мировому сообществу следует сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы Донбасса. Как отметил Небензя, Москва готова к диалогу и открыта для дипломатического решения конфликта.