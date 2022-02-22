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Небензя на Совбезе ООН призвал избегать войны и заставить Украину прекратить обстрелы

Иван Линдеманн
07:34 22.02.2022
Также он сообщил, что Россия не допустит новой кровавой бойни в Донбассе. Москва готова к диалогу и открыта для дипломатического решения конфликта.
Небензя на Совбезе ООН призвал избегать войны и заставить Украину прекратить обстрелы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мировому сообществу следует сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы Донбасса. С таким заявлением на заседании Совета безопасности ООН выступил постоянный представитель при организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что выслушал несколько «эмоциональных заявлений и категоричных оценок», которые касаются признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Оставлю прямые выпады в наш адрес без реакции, сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска», - сказал Небензя.

Также он сообщил, что Россия не допустит новой кровавой бойни в Донбассе. Москва готова к диалогу и открыта для дипломатического решения конфликта.

Небензя добавил, что Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями, направляет туда инструкторов. В результате, по словам постпреда, «надувшийся пузырь лопнул».

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