Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
Документы датированы 21 февраля и вступают в законную силу со дня их опубликования.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
На официальном интернет-портале правовой информации опубликованы указы президента Российской Федерации Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Решение о признании ДНР и ЛНР Путин принял накануне вечером, после заседания Совбеза РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик.
Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.