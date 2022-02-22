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Небензя объяснил решение признать независимость ДНР и ЛНР

Анна Касаткина
07:52 22.02.2022
В ходе последнего обострения в Донбасса стало очевидно, что готовится военная авантюра со стороны Киева, отметил постпред РФ.
Небензя объяснил решение признать независимость ДНР и ЛНР
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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Донбасс находится на пороге военной авантюры со стороны Украины, Россия этого допустить не может. Именно поэтому было принято решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Выступая на Совете Безопасности организации, Небензя отметил, что в ходе последнего обострения стало очевидно, что готовится военная авантюра, как это было в 2014-2015 годах.

«Допустить этого мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России», - сказал он.

На СБ ООН Небензя также заявил, что РФ готова к диалогу и открыта для дипломатического решения конфликта, однако не допустит новой кровавой бойни в Донбассе.

Решение о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял 21 февраля. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, а также подписал договоры с главами республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Обращению президента предшествовало расширенное заседание Совета безопасности страны. Решение о его созыве было принято после того, как главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой о признании независимости республик. В поддержку такого шага высказались все члены Совбеза.

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