Постпред США рассказала, когда ее страна введет санкции против России

Соединенные Штаты во вторник, 22 февраля, введут санкции против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом после заседания Совета Безопасности ООН заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

«Завтра (22 февраля - Прим.ред.) Соединенные Штаты введут санкции в отношении России за это очевидное нарушение международного права», - сообщила она.

Решение о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял 21 февраля после заседания Совбеза РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, а также подписал договоры с главами республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.