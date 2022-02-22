США ввели санкции против ЛНР и ДНР

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете на инвестиции и торговлю с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщения Белого дома.

Отмечается, что американский лидер в санкционном указе заявил, что признание ДНР и ЛНР представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

В американской администрации также сообщили, что США готовы продолжать дипломатические усилия для решения кризиса вокруг Донбасса до тех пор, «пока не поедут танки». В Белом доме при этом подчеркнули, что Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Церемония прошла в Кремле, на ней присутствовали руководители самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Кроме того, был подписан договор о дружбе и взаимопомощи между Российской Федерацией и Донецкой и Луганской народными республиками.