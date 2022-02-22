Канада анонсировала санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Канада намерена ввести санкции в отношении России после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства страны Мелани Жоли.

«Канада вместе со своими партнерами и союзниками жестко отреагирует на это пренебрежение международным правом. Мы готовимся к введению экономических санкций за эти действия, но отдельно от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на Украину», - написала Жоли в своем Twitter-аккаунте.

Решение о признании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял накануне вечером, после чего выступил с обращением к россиянам. Глава государства попросил Федеральное Собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик.

Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.