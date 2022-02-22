Bloomberg: Вашингтон планирует перенести посольство США на Украине в Польшу

Официальный Вашингтон распорядился эвакуировать оставшихся на Украине американских дипломатов, а само посольство перенести в Польшу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Администрация президента США Джо Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу», - заявила собеседница агентства.

В материале отмечается, что подобное решение Белого дома продиктовано угрозой «вторжения» России на Украину. По мнению властей США, вероятность подобного сценария многократно увеличилась после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Указ о признании ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин подписал 21 февраля. После этого российский лидер подписал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.