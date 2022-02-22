Украина потребовала созвать заседание Совета безопасности ООН
Украина потребовала созвать Совет безопасности ООН после признания Москвой независимости народных республик Донбасса. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.
«Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез», - написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Вместе с тем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также выступил за проведение заседания Совбеза ООН. Пункты указов российского лидера Владимира Путина о поддержании мира в ДНР и ЛНР Боррель назвал «прямой агрессией» против Украины, пишет РИА Новости. Ранее были опубликованы указы президента РФ о признании ДНР и ЛНР. В них Путин поручил министерству обороны обеспечить мир на территории народных республик Донбасса.
Решение о признании ДНР и ЛНР Путин принял накануне вечером, после заседания Совбеза РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик и подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.