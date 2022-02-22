Путин ответил на вопрос об использовании ВС РФ за рубежом

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ответил на вопрос об использовании Вооруженных сил России за рубежом.

«Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь», - отметил российский лидер.

По словам Путина, Россия в случае необходимости намерена исполнять все взятые на себя обязательства.

Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также глава РФ заключил с их лидерами - Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ 22 февраля рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать эти договоры.

О необходимости признать независимость ДНР и ЛНР Путин заявил накануне во время телеобращения к гражданам вечером в понедельник, 21 февраля. Президент РФ отметил критический и острый характер ситуации в Донбассе.

Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Решение было принято единогласно, за него проголосовали 153 сенатора.