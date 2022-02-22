«Обстановка нагнеталась»: Захарова оценила решение России по признанию ДНР и ЛНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «Звезде» признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам дипломата, обстановка вокруг Украины нагнеталась более двух месяцев. В свою очередь, Россия приняла соответствующее решение, чтобы предотвратить негативный сценарий развития событий.

«Это удивительная история, когда та проблема, которая существовала на протяжении восьми лет и была связана с линией соприкосновения, сегодня возникла в информационном пространстве как что-то новое. Вопросы границы все эти годы являлись насущными, учитывая, что шли обстрелы. Сейчас есть реальность, связанная с признанием ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств, у которых должны быть свои границы. Это вопросы будущего, вопросы государственности», - объяснила Захарова.

Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин на заседании выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. В этот же день глава государства выступил с телеобращением к россиянам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет народных республик. После обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Во вторник, 22 февраля, Совет Федерации ратифицировал на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками. За данное решение проголосовали 155 сенаторов, против и воздержавшихся не было. Проекты договоров предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга