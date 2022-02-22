В МИД РФ заявили, что договор с ЛНР и ДНР предусматривает вопрос определения границы

Согласно договорам о дружбе и сотрудничестве России с ЛНР и ДНР, заключенным после признания Москвой независимости республик Донбасса, необходимо заключить отдельные соглашения о госгранице. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе заседания в Госдуме.

«Зафиксирована необходимость заключения отдельных соглашений об установлении государственной границы», - сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что документы предусматривают также решение вопроса об охране госграницы.

Руденко подчеркнул, что ратификация договоров России с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи поможет обеспечить безопасность граждан республик Донбасса.

Документы предусматривают оказание содействия во многих сферах, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также развитие сотрудничества в областях культуры, искусства, образования, туризма, спорта, здравоохранения, борьбе с преступностью, терроризмом и другими проявлениями экстремизма.