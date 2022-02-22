Триколоры и крики «Ура!»: как в Донбассе отреагировали на признание независимости со стороны РФ

Жители Донецкой и Луганской народных республик встретили указы президента России о признании их независимости ликованием. На улицах Донецка запускали фейерверки, в центре города собрался стихийный митинг.

Речь Владимира Путина о признании республик транслировали через громкоговорители на улицах Донецка. Сразу после ее завершения начался салют. Под гимн России праздничные залпы дали из десятков салютных установок.

Жители запускали фейерверки, скандировали «Россия!» и кричали «Ура!». В центре города возник стихийный митинг. Собравшиеся там люди говорили, что давно ждали признания Россией ДНР и ЛНР.

Решение Путина признать ДНР и ЛНР восторженно приняли и в Луганске. Местные автолюбители организовали праздничный автопробег.

Вслед за Россией независимость республик признали еще несколько государств. Одним из первых жителей Донбасса поздравил народ Южной Осетии. В столице - Цхинвале - на улицах тоже развеваются российские флаги. Югоосетинцы называют решение Путина историческим.

Указы президента России о признании независимости ДНР и ЛНР приветствуют и в Абхазии. Примеру России последовали также Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Решение о признании независимости ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин принял 21 февраля после заседания Совета безопасности РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, а также подписал договоры с главами республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.