Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Совет Федерации ратифицировал на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. За это решение проголосовали 155 сенаторов, против и воздержавшихся не было.

Уточняется, что договоры будут заключены сроком на десять лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.

Согласно договорам, охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности, передает РИА Новости.

Кроме того, проекты договоров предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга.

Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также глава РФ заключил с их лидерами - Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ 22 февраля рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать эти договоры.

О необходимости признать независимость ДНР и ЛНР Путин заявил накануне во время телеобращения к гражданам вечером в понедельник, 21 февраля. Президент РФ отметил критический и острый характер ситуации в Донбассе.