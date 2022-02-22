Небензя: признание Россией ДНР и ЛНР не меняет состава сторон минских соглашений

Факт признания Россией независимости ДНР и ЛНР не влияет на состав сторон минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Совете безопасности ООН Василий Небензя.

Небензя озвучил позицию в ходе заседания, посвященного ситуации на Украине и народных республиках. Постпред РФ подчеркнул, что российская сторона много раз просила услышать чаяния мирных жителей ДНР и ЛНР, однако услышаны они не были.

Россия по-прежнему готова к дипломатии и переговорам, однако не намерена допустить новой кровавой бойни в Донбассе, отметил постпред. В данный момент необходимо сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы народных республик.

Решение о признании ДНР и ЛНР Владимир Путин принял 21 февраля после заседания Совбеза РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, а также подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником - о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.